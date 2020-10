Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kleiner Ausreißer ist wieder zuhause - Tierheim übergibt "Sheltie" an Herrchen

Aachen (ots)

Der am Dienstag von einer Bundespolizistin im Zug aufgefundene "herrenlose" Hund ist wieder zuhause. Die Mitarbeiterinnen des Aachener Tierheims konnten anhand des "Chips" den Besitzer des kleinen Vierbeiners in den Niederlanden ausfindig machen. Die Anteilnahme in der Region war groß, zahlreiche Hinweise liefen bei Bundespolizei und Tierheim auf. Pünktlich zum Wochenende hat der Ausflug ein gutes Ende genommen. Danke an die Mitarbeiterinnen des Aachener Tierheims.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell