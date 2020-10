Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnhof Bochum-Ehrenfeld - Graffiti Bombing - S-Bahn auf einer Fläche von 80 Quadratmetern besprüht - Bundespolizei leitet Ermittlungen ein

Bochum (ots)

Heute Morgen (9. Oktober) ereignete sich am Bahnhof in Bochum-Ehrenfeld ein sogenanntes Graffiti-Bombing. Circa 20 vermummte Personen besprühten einen Zug auf einer Fläche von 80 Quadratmetern. Es entstand ein Schaden von circa 4.000 Euro.

Gegen 1:41 Uhr fuhr die S-Bahn 1 in den Bahnhof Bochum-Ehrenfeld ein. Nach Angaben des Triebfahrzeugführers sollen kurz darauf circa 20 vermummte Personen auf den Bahnsteig gestürmt und damit begonnen haben, den Zug mit Lackfarbe zu besprühen.

Da mindestens eine Zugtür blockiert wurde, konnte der Zug nicht aus dem Bahnhof fahren. Der Zeuge fotografierte die Vermummten bei ihrem kriminellen Treiben. Diese flüchteten, nachdem sie ihr "Werk" beendet hatte. Die Aktion dauerte nur circa fünf Minuten. Der Bahn entstand so ein Schaden von circa 4.000 Euro.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet Zeugen um Hinweise.

Diese werden unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegengenommen.

Am Bahnhof in Bochum-Ehrenfeld kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu ähnlichen Sachverhalten:

