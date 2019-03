Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haltepunkt Bochum-Ehrenfeld - Erneuter Fall von Graffiti-Bombing - Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise

Bochum - Dortmund (ots)

Nachdem es am Neujahrsmorgen 2019 zu einem ähnlichen Fall von Graffiti-Bombing kam, besprühte eine Gruppe von circa 12 Personen überfallartig die S 1 am Haltepunkt Bochum-Ehrenfeld.

Gegen 03:50 Uhr (17. März) fuhr die S-Bahn 1 in den Haltepunkt Bochum-Ehrenfeld ein. Nach Zeugenaussagen soll eine Gruppe von 9 bis 12 Personen auf den Bahnsteig gestürmt sein. Während eine Personen einen Rauchtopf zündete und so den Bahnsteig in Rauch hüllte, blockierte eine andere Person eine Tür, wodurch der Zug nicht mehr anfahren konnte.

Die restlichen Personen besprühten den Zug von außen auf einer Gesamtfläche von 20 Quadratmetern mit Lackfarbe. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch Einsatzkräfte der Polizei Bochum und der Bundespolizei verlief ohne Ergebnis.

Ein ähnlicher Fall mit gleicher Vorgehensweise, ereignete sich am Neujahrsmorgen 2019 am Haltepunkt Dortmund-West. Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4155186

Du Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wergen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ein und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



Volker Stall



Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell