Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr eine Unfallflucht in Sindelfingen, bei der ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW beschädigte. Der VW stand im relevanten Tatzeitraum zum einen auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Schwertstraße und gegenüber auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Unbekannte machte sich, ohne sich um den Unfal zu kümmern, aus dem Staub. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell