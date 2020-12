Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: 30-Jähriger leistet Widerstand

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven 30-Jährigen bekamen es Beamte des Polizeireviers Marbach am Neckar am Montag kurz nach 23.00 Uhr in Beihingen zu tun. Der Mann hatte sich ein Taxi genommen und mit dem Fahrer einen Festpreis bis zum Zielort in Freiberg am Neckar-Beihingen vereinbart. Dort angekommen, wollte er den Preis jedoch um mehr als die Hälfte drücken. Der 37 Jahre alte Taxifahrer alarmierte hierauf die Polizei. Mit dem Eintreffen der Beamten versuchte der 30-Jährige zu Fuß die Flucht in Richtung der Ludwigsburger Straße zu ergreifen. Eine Polizistin nahm sogleich die Verfolgung auf und entdeckte den Tatverdächtigen, der sich in einem Gebüsch versteckte. Anstatt den Anweisungen der Polizistin zu folgen, kam er plötzlich in aggressiver Weise auf sie zu. Gemeinsam mit ihrem Kollegen konnte sie den Tatverdächtigen dann zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen. Währenddessen leistete der Mann vehement Widerstand gegen die Maßnahme. Die Beamtin erlitt hierbei leichte Verletzungen. Nachdem sich der Mann zunächst beruhigt hatte und zum Polizeirevier gebracht werden konnte, wurde er dort wieder renitent. Er schlug einen Polizisten, der den 30-Jährigen letztlich wieder auf Abstand bringen konnte. Im Anschluss wurde der Mann, der alkoholisiert war, in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Marbach am Neckar untergebracht, wo er die Nacht verbringen musste. Anschließend wurde er auf freien Fuß entlassen. Der 30-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Leistungsbetrug rechnen.

