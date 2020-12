POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Tübinger Straße

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die am Montag gegen 17.30 Uhr eine Unfallflucht in der Tübinger Straße in Böblingen beobachtet haben. Eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin war in der Tübinger Straße in Richtung Bundesstraße 464 unterwegs. Auf Höhe der Einmündung mit der Rudolf-Diesel-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker. Dieser wollte von der Rudolf-Diesel-Straße nach links in die Tübinger Straße abbiegen und übersah hierbei vermutlich den VW der 35-Jährigen. Der Unbekannte nahm ihr die Vorfahrt und ergriff nach dem Unfall die Flucht in Fahrtrichtung B 464. Das Fahrzeug des Unbekannten soll silbern gewesen sein. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

