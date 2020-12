Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Reichenberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 13.30 Uhr in der Reichenberger Straße in Leonberg eine Unfallflucht beobachtet haben. Die Fahrerin eines Mazda stellte ihr Fahrzeug auf Höhe der Gablonzer Straße am Straßenrand für rund fünf Minuten ab. Als sie zu ihrem PKW zurück kam, musste sie feststellen, dass ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der kurzen Zeitspanne den Mazda beschädigt und anschließend geflüchtet war. Der Unbekannte streifte die Fahrerseite im Heckbereich und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

