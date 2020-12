Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Neuhausen auf den Fildern: Verkehrsunfall fordert drei Leichtverletzte

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 53.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 07:35 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Neuhausen auf den Fildern ereignete. Von München kommend in Richtung Karlsruhe befuhr ein 48 Jahre alter VW-Lenker den rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn. Zum Überholen eines Lkw scherte der VW-Lenker auf den mittleren Fahrtstreifen aus. Hierbei achtete er vermutlich nicht auf einen 41-Jährigen, der dort mit einem Lkw Mercedes Vito unterwegs war. Es kam schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer und der Mercedes wurde nach links abgewiesen. Im weiteren Verlauf prallte der Mercedes noch mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 35-jährigen Ford-Lenker zusammen und drückte diesen gegen die Mittelschutzplanke. Schlussendlich stieß der Mercedes ebenfalls noch gegen die Mittelschutzplanke. Durch den Unfall erlitten der 41-, der 35-jährige Fahrer sowie seine 35 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte die beiden Insassen aus dem Ford schließlich in ein Krankenhaus. Der Mercedes und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der linke Fahrstreifen bis etwa 09:40 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Stau von etwa acht Kilometern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell