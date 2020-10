Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Pkw - Polizei mahnt: "Das Auto ist kein Tresor!"

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Nachdem erst am vergangenen Montag, 26. Oktober, der Diebstahl eines Umschlags mit Bargeld aus einem Firmenwagen vom Typ Renault Masters in Odenkirchen an der Mülgaustraße zu melden war, gab es wieder Autoaufbrüche mit wertvollen Beutestücken im Mönchengladbacher Stadtgebiet. Die unbekannten Täter schlugen Fensterscheiben der Beifahrertür ein.

Betroffen waren einerseits ein Peugeot Expert im Zeitraum zwischen Dienstag, 27. Oktober, 17 Uhr, und Mittwoch, 28. Oktober, 6 Uhr, in Odenkirchen an der Pastorsgasse (Beute: Tablet und Datenerfassungsgerät) sowie andererseits ein Fiat Stilo am Dienstag, 27. Oktober, zwischen 17.35 und 18.05 Uhr in Wanlo an der Kuckumer Straße (Beute: Uhr und I-Phone).

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290.

De Polizei mahnt aber auch generell noch einmal zur Vorsicht: "Lassen Sie keine Wertsachen in geparkten Fahrzeugen zurück! Das Auto ist kein Tresor!" (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell