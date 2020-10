Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Couragierte Passanten verhindern Flucht eines Rollerräubers - Festnahme

Wesel (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Wesel befuhr in Flüren mit seinem Kleinkraftrad den Drüner Weg aus Richtung Holzweg kommend. Als er an einem 28-jährigen Mann vorbeifuhr, trat dieser auf ihn ein, so dass der Jugendliche daraufhin zu Fall kam. Der Angreifer nahm den Roller auf und wollte sich damit entfernen. Der Jugendliche verhinderte dies, wobei ihm weitere Passanten zu Hilfe kamen. Aufgrund seiner Gegenwehr konnte der Räuber zunächst noch einmal kurz flüchten, bis er dann endgültig durch weitere Passanten gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Der 17-Jährige, sowie ein 57-jähriger Helfer wurden leicht verletzt. Der Räuber wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell