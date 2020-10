Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - versuchter Raub

Zeuge schreitet ein

Moers (ots)

Am Freitag, den 16.10.2020, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem versuchten Raub auf der Kurt-Schumacher-Allee in Moers-Rheinkamp. Demnach versuchte ein 18-jähriger Heranwachsender aus Moers einem 20-Jährigen die Kopfhörer zu entreißen. Hierzu würgte er ihn am Hals. Ein 34-jähriger Zeuge aus Moers beobachtete die Tathandlung und kam dem 20-Jährigen zur Hilfe. Dieser konnte sich aus der Situation befreien. Bei einem anschließenden Gerangel zwischen dem Zeugen und dem 18-Jährigen fielen beide Personen zu Boden und der 34-Jährige verletzte sich leicht. Der im weiteren Verlauf flüchtige 18-Jährige konnte durch die Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

