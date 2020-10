Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wiederholt Einbruchsversuche in Podologie-Praxis

Zum wiederholten Mal ist es zu einem Einbruchversuch an einer Podologie-Praxis in Stadtteil Schmölderpark an der Dahlener Straße gekommen. Am Montag, 26. Oktober, gegen 7 Uhr waren Aufbruchspuren an der Tür aufgefallen, die auf einen Schraubendreher als mögliches Tatwerkzeug hindeuten.

Auch an einer Fußpflegepraxis in Stadtteil Schrievers an der Straße Morr gab es einen versuchten Einbruch. Die Beschädigungen an der Tür wurden dort am Dienstag, 27. Oktober, gegen 8.30 Uhr festgestellt. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich in diesem Fall vom 17. bis zum 27. Oktober.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

