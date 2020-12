Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Kirchheim a. N. - Kreis Ludwigsburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 17.55 Uhr ereignete sich auf der L2254 zwischen Bönnigheim und der Einmündung zur B27 ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Mofa-Fahrer schwer verletzt wurde. Ein 34-jähriger Führer eines Fiat befuhr die L2254 von Lauffen kommend in Richtung Bönnigheim und überholte einen vor ihm fahrenden Sattelzug. Kurz vor dem Beenden des Überholvorgangs sah er einen entgegenkommenden 18-jährigen Mofa-Fahrer. Der Fahrer des Fiats wollte vor dem Sattelzug einscheren, es kam jedoch zum Kontakt mit dem Mofa. Durch den Zusammenstoß geriet das Mofa rechts in den Grünstreifen. Der Fiat geriet seinerseits nach rechts von der Fahrbahn ab und kam mehrere Meter entfernt der Fahrbahn in einem Acker zum Stehen. Der Fiat Fahrer blieb unverletzt. Der zuvor überholte Sattelzug blieb unbeschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden angeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge beidseitig bis 20:40 Uhr gesperrt. Es kam zu geringen Beeinträchtigungen.

