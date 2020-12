Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Römerstraße

Neumagen-DhronNeumagen-Dhron (ots)

Am Montag, 07.12.2020, kommt es gegen 19:40Uhr in der Römerstraße in Neumagen-Dhron zu einem Verkehrsunfall. Beim rückwärts Einparken vor einem Döner-Imbiss wird ein ordnungsgemäß abgestellter PKW beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern weiter über die Römerstraße in Fahrtrichtung Trittenheim. Es soll sich um einen dunklen Pickup oder SUV gehandelt haben. Etwaige Augenzeugen des Unfalls, welche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 zu melden.

