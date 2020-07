Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Donnerstag, zwischen zirka 10 und 11:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Lehmkuhlstraße. Über einen Wintergarten gelangten die Täter ins Haus und suchten in verschiedenen Räumen nach Diebesgut. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell