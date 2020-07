Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Handtasche geklaut und EC-Karte genutzt - Polizei fahndet mit Foto.

Ende letzten Jahres stahl ein Unbekannter in Detmold die Handtasche einer Frau. In dieser befand sich auch eine EC-Karte, die der Täter zweimal einsetzte und dabei über 500 Euro erbeutete. Der Täter konnte von einer Videokamera aufgenommen werden. Die Bilder dürfen nun auf Grund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-taschendiebstahl-computerbetrug Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben? Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Lemgo unter der Rufnummer 05261/0330.

