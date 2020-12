Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Hochdorf: 30-Jähriger kommt nach Auseinandersetzung in psychiatrische Einrichtung; Kornwestheim: Polizei sucht Zeugen zu Wohnungseinbruch

Ludwigsburg

Remseck am Neckar - Hochdorf: 30-Jähriger kommt nach Auseinandersetzung in psychiatrische Einrichtung

Am Dienstag kam es gegen 17:00 Uhr in der Schloßgartenstraße in Remseck-Hochdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Vor dem Hintergrund privater Streitigkeiten suchten ein 48-jähriger Tatverdächtiger und ein weiterer bislang unbekannter Tatverdächtiger einen 30-Jährigen auf und schlugen in der Folge wohl mit Stöcken auf den Mann ein. Dieser erlitt dabei stark blutende Verletzungen. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort nur noch den verletzten 30-Jährigen an. Dieser verhielt sich den Polizisten und Rettungssanitäter gegenüber sehr aggressiv und wollte sich zunächst nicht versorgen lassen. Er war auch augenscheinlich alkoholisiert und sprach immer wieder massive Drohungen gegen die beiden Tatverdächtigen aus. Auch während der weiteren Behandlung in einem Krankenhaus beruhigte sich der Mann nicht, so dass er letztlich wegen Fremdgefährdung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden musste.

Kornwestheim: Polizei sucht Zeugen zu Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über den Balkon Zugang zu einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim. Die Tat muss zwischen Montag vergangener Woche und Dienstag dieser Woche geschehen sein. Es wurde Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

