POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfall zwischen Fußgängerin und PKW-Lenker, VW beschädigt

Am Mittwoch ereignete sich gegen 06.50 Uhr im Bereich der Stiegel- und der Christophstraße in Münchingen ein Unfall zwischen einer 68 Jahre alten Fußgängerin und einem 32-jährigen Opel-Lenker. Der Opel-Fahrer wollte von der Stuttgarter Straße nach rechts in die Christophstraße abbiegen, während die Frau versuchte die Straße im Einmündungsbereich zu überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, bei dem die 68-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Nach einer Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 06.00 Uhr in der Siebenbürgenstraße in Korntal verübte, sucht der Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, noch Zeugen. Der Unbekannte zerkratzte einen VW, der auf einem Parkplatz stand, großflächig und beschädigte beide Seitenspiegel. Außerdem stahl er beide Kennzeichen des VW. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

