Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht unfallbeteiligte Fahrzeuglenkerin

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19:45 Uhr in der Marienstraße in Ludwigsburg entfernte sich eine unfallbeteiligte Fahrzeuglenkerin und wird nun von der Polizei gesucht. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach bremste eine Pkw-Lenkerin wohl trotz grüner Ampel vor dem Kreuzungsbereich der Marienstraße und Heilbronner Straße unvermittelt. Zur Vermeidung eines Unfalles musste eine nachfolgende 20-jährige VW-Lenkerin ebenfalls stark bremsen. Während die junge Frau noch anhalten konnte, gelang dies einem 60-jährigen Opel-Lenker nicht mehr und in der Folge kollidierte der Opel mit dem VW. Die unbekannte Fahrzeuglenkerin sei noch ausgestiegen und habe nach ihrem Wagen gesehen, bevor sie sich dann vom Unfallort entfernte. Der bisher bekannte Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07141 18 5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

