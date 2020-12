POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch; Bönnigheim: Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch; Bönnigheim: Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch

Am Mittwoch suchte ein bislang unbekannter Täter zwischen 13.00 Uhr und 18.45 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Feldle" in Bietigheim-Bissingen heim. Indem er die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufhebelte, gelangte der Einbrecher hinein. Im Innern durchsuchte er alle Zimmer und entwendete Schmuck und Bargeld. Der Wert der Beute dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Bönnigheim: Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf der Landesstraße 1106 zwischen Freudental und Bönnigheim ein Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines VW Golf gesetzt hatte, war es einem 54 Jahre alten Mann nicht möglich den PKW sicher zu lenken. In einer scharfen Rechtskurve kam der VW Golf-Fahrer nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Dort befand sich ein 40-jähriger VW Golf Kombi-Lenker, der ein sechs Jahre altes Mädchen an Bord hatte. Die beiden VW kollidierten im weiteren Verlauf miteinander, worauf der Golf Kombi nach rechts in den Straßengraben katapultiert wurde. Der 54-jährige VW-Fahrer schleuderte ebenfalls von der Fahrbahn in den Graben und prallte hierbei gegen ein Verkehrszeichen. Die Insassen der PKW erlitten leichte Verletzungen. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Der 54-Jährige führte während der Unfallaufnahme einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Es folgte eine Blutentnahme. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 54-Jährige darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

