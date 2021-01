Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen (05.01.2021)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Gerwigstraße. Ein 67-Jähriger streifte mit seinem Auto einen silbernen VW Touran, der auf einem Parkplatz vor einer Bankfiliale parkte. Ohne sich um die angerichtete Beschädigung am vorderen linken Kotflügel zu kümmern, fuhr er davon. Den Schaden am VW Touran bezifferte die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelte den Unfallverursacher, der jetzt mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen muss.

