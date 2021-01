Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Ausparken Unfall verursacht und einfach weggefahren (04.01.2021)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht begangen hat am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein 64-jähriger Autofahrer in der Straße "Am Karlsgarten". Der Mann stieß beim rückwärts Ausparken auf einem Parkplatz mit seinem Mercedes Vito gegen einen geparkten Mini einer 23-Jährigen, die im Auto saß. Obwohl die Frau mehrfach hupte, um den Mann auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen, fuhr dieser davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an ihrem Auto in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Auch das Winken anderer Personen, die den Zusammenprall beobachtet hatten, konnte den Fahrer nicht zum Anhalten bewegen. Die Polizei ermittelte den Verursacher, den jetzt eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort erwartet.

