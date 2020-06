Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Arbeitsunfall auf der Insel Poel

Rostock/Poel (ots)

Auf der Insel Poel hat sich am heutigen Dienstag gegen 13 Uhr ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Bei Kanalarbeiten in Timmendorf verletzte sich ein 45 Jahre alter Deutscher so schwer mit einer Baumaschine, dass die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell