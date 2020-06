Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 43-Jährige wohlbehalten aufgefunden - Löschung der Vermisstenfahndung

Wismar (ots)

Die am 15.06.2020, 04:18 Uhr als vermisst gemeldete 43-jährige Frau aus Timmendorf wurde am heutigen Nachmittag wohlbehalten auf der Insel Poel aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird gelöscht. Es wird darum gebeten, persönliche Daten der vormals Vermissten, die zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung auf anderen Plattformen gespeichert oder verbreitet wurden, zu löschen. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei den Fahndungsmaßnahmen. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

