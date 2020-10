Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Weingarten: Erfolgreiche Kontrolle - Mutmaßlicher Fahrraddieb gefasst

Am Montag, 19.10.2020, konnte eine zivile Fahrradstreife des Polizeireviers Freiburg- Süd, bei einer Kontrolle im Bereich des Einkaufszentrums in Freiburg-Weingarten, ein geklautes Fahrrad feststellen. Der männliche Fahrradfahrer ist den Beamten aufgefallen, weil er auf einem Damen-Trekkingrad unterwegs war. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass bei dem Fahrrad im Wert von über 1300,00 Euro am 06.05.2020 in der Bertoldstraße das Schloss geknackt und es entwendet wurde.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Freiburg- Süd aufgenommen.

dm

