POL-FR: Kandern: Unfall unter Beteiligung eines Linienbusses - zwei Personen leicht verletzt

Am Montag, 19.10.2020, gegen 10 Uhr, kam es auf der K6317 zwischen Feuerbach und Riedlingen zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Audi-Fahrerin aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn und stieß hier seitlich mit einem Linienbus zusammen. In dem Linienbus befand sich neben dem Fahrer noch ein weiblicher Fahrgast. Beide wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Audi-Fahrerin setzte nach dem Unfall ihre Fahrt unter anderem mit einem beschädigten Vorderreifen fort. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Audi im schweizerischen Grenzgebiet festgestellt werden. Am Bus entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht.

