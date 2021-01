Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rücklicht eines geparkten Autos mutwillig beschädigt (04.01.2021)

KonstanzKonstanz (ots)

Absichtlich rund 200 Euro Sachschaden angerichtet hat ein unbekannter Täter an einem geparkten Dacia Sandero, der am Montag, im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.20 Uhr, in der Berliner Straße vor dem Anwesen Nummer 4 abgestellt war. Der Unbekannte schlug mit einem Gegenstand gegen das rechte Rücklicht des Autos und beschädigte dieses. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen (07531 94299-3) entgegen.

