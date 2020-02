Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt - Führerschein beschlagnahmt - Ratingen - 2002098

In der Nacht zu Sonntag (16.02.2020) konnte ein alkoholisierter Mercedes-Fahrer von der Polizei gestoppt werden. Er hatte zuvor versucht, sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle durch die Polizeibeamten zu entziehen.

Gegen 03:15 Uhr war den Beamten in Ratingen-Breitscheid der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz aufgefallen, der die Kölner Straße in Richtung Krummenweger Kreisverkehr befuhr. Der Mercedes-Fahrer hatte die in einer Einmündung wartenden Beamten passiert, die daraufhin das Fahrzeug kontrollieren wollten. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug, welches nachfolgend die Straße Am Sondert mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr.

Auch die innerörtliche Bahnhofstraße in Ratingen-Hösel passierte der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholte in rücksichtsloser Fahrweise einen Verkehrsteilnehmer kurz vor der Einmündung zur Hugo-Henkel-Straße. Die Fahrt endete an der Wohnanschrift des Mercedes Fahrers. Hier konnten die Beamten den Mann schließlich kontrollieren. Der 52-jährige Ratinger war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 0,53 mg/l (1,06 Promille) deutlich positiv.

Zur weiteren Beweisführung wurde der 52-Jährige zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Dem Ratinger wurde bis auf weiteres das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

