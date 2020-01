Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Eschenburg-Eibelshausen - 22.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Dillenburg (ots)

Gestern Morgen (28.01.2020), um 08:55 Uhr fuhr ein 55-Jähriger LKW-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine die Bundesstraße 253 aus Richtung Wissenbach kommend in Richtung Simmersbach. An der Einmündung in Richtung Eibelshausen ordnete sich der aus Bochum stammende Brummi-Fahrer auf der Linksabbiegerspur ein, um in die Hauptstraße einzufahren. Bei Abbiegen übersah er die, ihm entgegenkommende 68-jährige, aus Eschenburg stammende, Suzuki-Fahrerin. Der grüne Suzuki Jimny krachte in den DAF-Lkw. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 22.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

