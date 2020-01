Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Vandalen in Turnhalle

Mountainbike gestohlen

Wohnwagen brennt ab

unter Drogeneinfluss gefahren

Einbruch in Mehrfamilienhaus scheitert

Alfa Romeo zerkratzt

Dillenburg (ots)

Haiger- Oberroßbach: Vandalen in Turnhalle

Irgendwann, zwischen Freitag (24.01.2020), 22:15 Uhr und Sonntag (26.01.2020), 15:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zur Sporthalle in der Grundstraße. Offensichtlich kletterten sie über einen Müllcontainer in einen unverschlossenen Laggerraum im Dachgeschoss der Halle. Dort tranken sie zunächst Alkohol. Mit einer Eisenstange stießen die Vandalen ein 75 Zentimter großes Loch in die Dämmplatten des Raumes, die wiederrum etwa 8 Meter in die Tiefe auf den Hallenboden fielen. In ihrer Zerstörungswut warfen die Unbekannten außerdem einen Stuhl, eine Eisenstange und mehrere Bierflaschen auf den Hallenboden. Der verursachte Schaden liegt bei 1.500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Vandalen erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg - Mountainbike gestohlen

Aus einem Unterstand eines Innenhofes in der Blücherstraße stahlen Unbekannte ein 450 Euro teures Mountainbike. Das braune Dirt Bike der Marke Specialized entwendeten die dreisten Diebe zwischen Freitag (24.01.2020), 22:00 Uhr und Samstag (25.01.2020), 12:00 Uhr. Hinweise zu den Gaunern erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf - Wohnwagen brennt ab

Am Samstagabend (25.01.2020) meldet der Besitzer eines Wohnwagens um 18:50 Uhr ein Feuer auf dem Campingplatz an der Krombachtalsperre. Offensichtlich war der Brand an einem Vorzelt entstanden und griff auf den Wohnwagen über. Das Feuer breitete sich über eine Hecke auf ein Vorzelt des Nachbargrundstücks aus. Zunächst versuchte der Eigentümer den Brand selbst zu löschen. Das Feuer breitete sich jedoch derart rasch aus, dass er die Feuerwehr informierte. Es rückten Feuerwehren aus Driedorf, Münchhausen und Mademühlen an. Sie löschten den Brand. Der Schaden wird mit 4.000 Euro beziffert. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen umgefallenen Grill entstanden ist.

Sinn: unter Drogeneinfluss gefahren

Am Samstag (25.01.2020) kontrollierten Herborner Polizisten einen Mitsubishi-Fahrer. Gegen 04:15 Uhr hielten sie den Autofahrer in der Herborner Straße an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der der 24-Jährige offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogen-Schnelltest verlief positiv. Bei der Durchsuchung des silbernen Carisma fanden die Ordnungshüter ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana. Der Autofahrer musste mir zur Polizeistation. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab. Gegen ihn wird nun ermittelt wegen Fahren unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln. Die Drogen stellten die Polizisten sicher.

Wetzlar: Einbruch in Mehrfamilienhaus scheitert

50 Euro Schaden hinterließen Unbekannte an einer Eingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Hohen Straße. Zwischen Freitag (17.01.2020), 14:00 Uhr und Sonntag (19.01.2020), 13:00 Uhr versuchten dreiste Einbrecher eine Wohnungstür in dem Haus aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand und die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - Alfa Romeo zerkratzt

Der Besitzer eines Alfa Romeo parkte am vergangen Freitag (24.01.2020) seinen weißen Giulietta in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße. Zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

