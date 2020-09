Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag (25.09.2020) in der Durlehaustraße mit seinem Rad gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Senior fuhr gegen 16.50 Uhr offenbar gegen eine Bordsteinkante und kam dadurch zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn mit einer schweren Hüftverletzung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell