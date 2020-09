Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagvormittag (25.09.2020) in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße eine Flasche Wodka gestohlen und bei seiner Flucht eine 51-jährige Verkäuferin zur Seite gestoßen. Die 51-Jährige beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 10.10 Uhr eine kleine Flasche Wodka in seine Hosentasche steckte und in Richtung Ausgang lief. Als sie den Unbekannten aufforderte die Ware zu bezahlen, stieß er sie zur Seite und flüchtete. Die 51-Jährige beschrieb den Mann als etwa 185 Zentimeter groß mit heller Haut und dunkelbraunem Haar. Er war mit einem schwarzen Nike-Kapuzenpullover, einer olivgrünen Cargohose und weißen Nike-Turnschuhen mit rot-orangener Ferse bekleidet und trug einen Mund-Nase-Schutz sowie eine schwarze Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell