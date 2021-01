Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer rutscht von der Straße (06.01.2021)

BräunlingenBräunlingen (ots)

Glück im Unglück hatte ein 18-jähriger Fahranfänger, der am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 5740 von Donaueschingen nach Bräunlingen unterwegs war. In einer Linkskurve kam er mit einem BMW auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, rutschte über beide Fahrspuren und kam nach einigen Metern nach rechts von der Straße ab, wo er im Straßengraben landete. Zu diesem Zeitpunkt war er dort alleine mit seinem Auto unterwegs, so dass es zu keiner Gefährdung anderer und auch zu keinem Schaden an seinem Auto kam.

