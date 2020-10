Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Zeuge filmt Randalierer

Zwei Männer demolieren einen Gartenzaun und reißen Pflanzen aus dem Boden.

UlmUlm (ots)

Ca. 250 Euro Schaden richteten zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren an, als sie randalierten. Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden am Samstag gegen 03.30 Uhr in der Wilhelmstraße einen Gartenzaun beschädigten. Darüber hinaus rissen sie mehrere Pflanzen aus dem Boden. Geistesgegenwärtig zückte der Zeuge sein Handy und filmte das Geschehen. Ein weiterer Zeuge verfolgte die beiden Männer. Sie wurden wenig später von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Die offensichtlich betrunkenen Randalierer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Außedem müssen sie für den Schaden aufkommen.

