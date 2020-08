Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Ludolfstraße, Sa. 08.08.20, 23.00 Uhr bis So. 09.08.20, 11.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Nacht von Samstag, 08.09.20 auf Sonntag, 09.08.20 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Pkw Opel eines 36-jährigen Bad Gandersheimers. Der 36-jährige stellte seinen Pkw am Samstag, 08.08.20, gegen 23.10 Uhr im am Fahrbahnrand der Ludolfstraße in Bad Gandersheim, ab. Als er am 09.08.20, gegen 11.00 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er Beschädigungen in Form von Kratzern an der rechten Fahrzeugseite fest. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

