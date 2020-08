Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in Höhe Langenholtensen mit zwei verletzten Personen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Braunschweiger Straße / B 248, Sonntag, 09.08.2020, 13:30 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 248 in Höhe Langenholtensen. Ein 50-jähriger Kalefelder befuhr die Bundesstraße aus Richtung Northeim in Richtung Echte mit einem Pkw VW . Er wollte dann nach links auf einen Feldweg abbiegen und setzte ordnungsgemäß den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein ebenfalls mit einem VW dahinter fahrender 34-jähriger Northeimer bemerkte dies zu spät, versuchte noch auszuweichen, kollidierte dann aber doch mit dem Fahrzeug des Abbiegenden. Beide Beteiligte wurden schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 18.000 Euro.

