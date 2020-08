Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartenlauben aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, L 489 / B 64 Sa. 08.08.20, 19.30 Uhr - So. 09.08.20, 12.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Zeitraum von Samstag, 08.08.20, 19.30 Uhr bis Sonntag, 09.08.20, 12.00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in zwei Gartenlauben im Beriech der L 489 / B 64 nahe Dannhausen ein. Der Täter durchwühlte zwei der vier Gartenlauben nach Diebesgut und entkam unerkannt. In einem Fall wurde aus dem Inneren der Gartenlaube ein Hochentaster entwendet, in dem zweiten Fall steht die Begutachtung durch den Geschädigten noch aus, so dass über den Entwendungsschaden bislang keine Aussagen getroffen werden könne. Bislang entstanden durch die Taten Schäden in Höhe von ca. 1600,- EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell