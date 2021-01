Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, BAB 81) Verkehrsunfall mit Sachschaden aufgrund von Schneeglätte (06.01.2021)

Hilzingen, BAB 81, Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an einem Mercedes ist es am Mittwochabend auf der Bundesautobahn A 81 bei Hilzingen gekommen. Aufgrund vorherrschender Schneeglätte geriet der Pkw eines 65-jährigen Mercedes-Fahrers gegen 19.50 Uhr ins Rutschen, woraufhin der Wagen mit der linken Fahrzeugseite die Mittelschutzplanke touchierte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. An der Verkehrseinrichtung entstand kein Schaden.

