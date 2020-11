Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Familienstreit eskaliert

ReutlingenReutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Hechingen (ZAK):

Zu einem heftigen Familienstreit zwischen Vater und Sohn, bei welchem auch Schreckschusswaffen eingesetzt wurden, ist es am Samstagmittag, gegen 12.35 Uhr, vor dem Wohnhaus des Sohnes in Hechingen gekommen. Der 63-jährige Vater sowie sein 30-jähriger Sohn erlitten hierbei leichte Verletzungen. Zur Unterstützung der Polizeikräfte am Boden kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Beide Beteiligten wurden vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

