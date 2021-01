Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. Konstanz) Brennendes Auto nach technischem Defekt (06.01.2021)

Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KonstanzRielasingen-Worblingen, Lkrs. Konstanz (ots)

Der Rettungsleitstelle ist am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, ein brennendes Auto in der Schubertstraße im Stadtteil Rielasingen gemeldet worden. Ursächlich für den Brand an einem schon älteren 5er BMW war ein technischer Defekt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden.

