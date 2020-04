Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alarmanlage verjagt Täter nach Einbrüchen in Kirche und Kita: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Kirche im Kasseler Stadtteil Forstfeld eingebrochen. Bei seinem anschließenden Versuch, in eine angrenzende Kindertagesstätte einzusteigen, löste die Alarmanlage aus und verjagte den Einbrecher. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die beiden Einbrüche in der Ochshäuser Straße gegen Mitternacht ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherte sich der Täter von der Kolpingstraße aus der Kirche an. Nachdem er eine Tür gewaltsam geöffnet und eine Scheibe eingeschlagen hatte, stieg der Unbekannte in das Gebäude ein. Auf seinem Beutezug durchsuchte der Einbrecher mehrere Schränke in sämtlichen Räumlichkeiten. Sogar die abgeschlossene Tür des Beichtstuhls hebelte der Täter auf. Ob aus der Kirche etwas erbeutet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Anschließend brach der Täter ein Fenster an der angrenzenden Kita auf und löste hierbei den Alarm aus. Der Unbekannte ließ aus diesem Grund offenbar von seinem weiteren Vorhaben ab und ergriff die Flucht. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Polizei fehlte von dem Einbrecher bereits jede Spur. Durch sein brachiales Vorgehen richtete er Schäden in Höhe von 1.500 Euro an.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen im Bereich Ochshäuser Straße, Kolpingstaße beobachtet hat oder den Kriminalbeamten des K 21/22 Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

