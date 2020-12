POL-KI: 201228.1 Kiel: Tatverdächtiger nach Tankstellenraub in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 201221.1)

Polizeidirektion Kiel

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und Polizeidirektion Kiel

Am Mittwoch, den 23.12.2020, nahm die Kieler Kriminalpolizei nach Ermittlungen einen 25-jährigen Kieler fest, der dringend tatverdächtig ist, unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle in Kiel Mettenhof am 19.12.2020 überfallen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 25 Jahre alte Tatverdächtige am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Das Kommissariat K13 der Kriminalpolizei Kiel führt nun die weiteren Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel.

