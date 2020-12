Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall am Kreisverkehr Donaueschinger Straße - Folge eines möglichen technischen Defekts an einem Auto (08.12.2020)

Möglicherweise hat ein technischer Defekt an der Lenkung eines Fords am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Donaueschinger Straße am Ortsende von Hüfingen geführt. Eine 18 Jahre junge Fahrerin eines Fords des Typs Ka war gegen 19.10 Uhr von Hüfingen in Richtung Donaueschingen unterwegs und benutzte hierbei den am Ortsende gelegenen Kreisverkehr der Donaueschinger Straße. Als die junge Frau aus diesem wieder herausfahren wollte, geriet der Wagen ins Schleudern, überfuhr ein Verkehrszeichen auf einer angrenzenden Verkehrsinsel und prallte schließlich mit dem Wagen gegen ein Begrüßungsschild der Stadt Hüfingen, welches ebenfalls beschädigt wurde. Bei dem Unfall entstand rund 6000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme gab die 18-Jähriger an, dass die Lenkung ihres Autos plötzlich nicht mehr reagiert habe. Dies sei schon einmal der Fall gewesen. Da ein technischer Defekt an dem Ford Ka nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Wagen für eine weitere Untersuchung sichergestellt.

