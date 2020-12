Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talhausen

Landkreis Rottweil) Lkw von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt (08.12.2020)

Epfendorf-TalhausenEpfendorf-Talhausen (ots)

Sachschaden von rund 30.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 10 Uhr auf der L 424 bei Epfendorf ereignet hat. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer fuhr von Talhausen in Richtung Villingendorf. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kippte der LKW zur Seite und blieb auf der rechten Fahrzeugseite in einem Graben liegen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich erstversorgt, blieb jedoch unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Rottweil und Villingendorf rückten mit sieben Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Der Lkw, der von einer Abschleppfirma geborgen wurde, war noch fahrbereit. Während der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße zwischen Talhausen und Villingendorf für etwa 45 Minuten komplett gesperrt werden.

