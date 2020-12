Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet (08.12.2020)

VöhrenbachVöhrenbach (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße 180 zwischen Wolterdingen und Vöhrenbach verursacht. Der Fahrer eines silbernen Mercedes C- oder E- Klasse kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo ihm in diesem Moment ein 19-jähriger Suzuki-Swift-Fahrer entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der junge Mann aus und streifte dadurch die Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes kam es nicht. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

