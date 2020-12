POL-KN: (Singen) Kassenhäuschen beschädigt - Zeugenaufruf (06.12.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr ein an der Ecke Hegaustraße / August-Ruf-Straße aufgestelltes Kassenhäuschen eines Karussells beschädigt. An der Zierleiste am Dach des Häuschens wurden rund 30 Lichter zerstört. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu wenden.

