Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Aggressiver Mann leistet Widerstand gegen die Polizei (07.12.2020)

VillingenVillingen (ots)

Am Montagabend gegen 23.15 Uhr hat ein 34-jähriger aggressiver Mann die Polizei in der Innenstadt auf den Plan gerufen. Der alkoholisierte Mann pöbelte in der Bahnhofstraße Passanten an, schrie herum und verhielt sich aggressiv. Als die Polizei eintraf, beleidigte er auch diese und ließ sich nicht beruhigen. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, wobei er sich massiv wehrte und sie bedrohte. Der Betrunkene verbrachte die Nacht bis zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamseinrichtung. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

