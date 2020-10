Polizeipräsidium Konstanz

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ist es am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der Kreisstraße 6164 bei Stahringen gekommen. Ein 25-Jähriger wollte mit einem VW-Tiguan kurz nach dem Bahnübergang bei Stahringen einen Fahrradfahrer überholen. Aufgrund dessen musste eine entgegenkommende 34-jährige Fahrerin eines VW Golfs eine Vollbremsung einleiten. Ein hinter dem Golf befindlicher 31-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in das Heck des bremsenden Golfs. Der Audi-Fahrer und die Golf-Fahrerin verletzten sich beide leicht, benötigten vor Ort jedoch keine medizinische Versorgung. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den nicht mehr fahrbereiten Audi.

