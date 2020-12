Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Streifvorgang im Gegenverkehr - Zeugenaufruf (08.12.2020)

SingenSingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 5.000 Euro ereignete sich am Dienstagmorgen auf der K 6158 auf Höhe der Einmündung Überlingen am Ried. Gegen 06.45 Uhr fuhr ein 51-jähriger Fahrer eines Transporters mit Schneepflug in Richtung Radolfzell, als es auf Höhe der Einmündung Überlingen zum Streifkontakt mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Audi-Fahrer kam. Beide Fahrzeugführer meldeten den Vorfall unabhängig voneinander bei der Polizei. Da beide Fahrer ein Fehlverhalten von sich weisen, werden Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, gebeten sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell