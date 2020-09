Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe trieben ihr Unwesen in Büderich

Meerbusch-Büderich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28./29.9.) waren bislang unbekannte Täter in Büderich aktiv. Vom Ahornweg entwendeten sie in der Zeit von 20 Uhr bis 7:30 Uhr einen Range Rover Sport mit den amtlichen Kennzeichen D-JA 2508. Der schwarze Land Rover war in einer Garagenauffahrt geparkt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Wagens geben können, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 gebeten (Telefon 02131 300-0).

